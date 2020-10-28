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Сколько в тебе интернета?

28.10.2020, 09:57 1 prokazan.ru

Никогда не задумывались, сколько в вас мобильного интернета? И вправду, можно ли представить, сколько «весит» интернет? Не в мегабайтах или гигабайтах, а физически? Учёные предлагают разные способы представить, сколько «весит» интернет. В одном из таких исследований они предложили измерять физический вес данных в DVD-дисках. Объём всех данных, накопленных человечеством в интернете, уже превышает 33 зеттабайтов — для понимания, это число с 21 нулём.

А с чем можно было бы сравнить ваш личный трафик? В 2020 году россияне стали больше времени проводить в телефоне — в среднем до 3 часов в день, потребляя при этом до 40 Гб трафика ежемесячно. Сколько же мобильного интернета лично в вас? Пройдите тест, и узнайте эквивалент всего вашего мобильного трафика.

1. Начнём с самого утра. Вы проснулись и потянулись к телефону, что первое открываете?

— [1 балл] Выключаю будильник и ложусь досматривать сны.

— [2 балла] Утром не до телефона. Максимум открою список задач на сегодня, и сразу бегу по делам.

— [3 балла] Захожу в соцсети, посмотреть, что нового. Или читаю новости.

— [4 балла] Открываю YouTube, завтракаю под парочку роликов.

— [5 баллов] Как проснусь, сразу делаю ролик для TikTok, сторис в Instagram или пишу пост, попутно оставляю свои лайки, дизлайки и комменты.

2. Итак, вы вышли из дома, впереди новый день. Что будете делать в дороге?

— [1 балл] Почитаю книгу или порешаю сканворды.

— [2 балла] Загружу плейлист под настроение и буду слушать музыку.

— [3 балла] Буду скроллить соцсети или почитаю новости.

— [4 балла] Чаще всего путь неблизкий, так что смотрю YouTube или сериалы через стриминговые сервисы.

— [5 баллов] По дороге придумаю интересный пост или сторис, и выложу у себя в соцсетях трэвел-репорт.

3. По пути вы видите уличных котиков, которые ну просто уморительно играют друг с другом. Ваши действия?

— [1 балл] Ничего, пускай себе играют, у меня другие дела.

— [2 балла] Немедленно сделаю видео и покажу всем друзьям при встрече, или закину в чат.

— [3 балла] Опубликую что-нибудь про них у себя в соцсетях.

— [4 балла] Наберу своего друга-«кошатника» по видеозвонку и покажу ему котиков, чтобы поднять ему настроение.

— [5 баллов] Смонтирую с помощью телефона ролик, с прикольными масками и опубликую у себя в TikTok или Instagram.

4. Так-так, уже полдень, явно настало время разобраться с важными делами, какой способ связи выберете?

— [1 балл] Только личная встреча.

— [2 балла] Мне достаточно переписки.

— [3 балла] Позвоню по мессенджеру.

— [4 балла] Отправлю войс, так быстрее.

— [5 баллов] Skype, Zoom или другая видеоконференция.

5. К вечеру, когда почти все важные дела закончены, вы возвращаетесь домой. О чём думаете?

— [1 балл] Упасть на кровать и поспать.

— [2 балла] Заказать вкусную еду.

— [3 балла] Включить музыку и ни о чём не думать.

— [4 балла] Не забыть позвонить родственникам, они уже научились использовать видеочаты.

— [5 баллов] Посмотреть сериал или фильм.

6. Давайте начистоту: в каком из приложений провели большую часть дня?

— [1 балл] Ни в каком, разве что звонки или переписки.

— [2 балла] В соцсетях.

— [3 балла] Точно сказать не могу, но в топ-3 точно будет YouTube.

— [4 балла] Пожалуй, в видеоконференциях.

— [5 баллов] Всех не перечислить.

7. Последний вопрос. Вот день и подошёл к концу, пора ложиться спать. Что будете делать в телефоне перед сном?

— [1 балл] Включу будильник и лягу на бок.

— [2 балла] Спишусь с близкими, пожелаю им спокойной ночи.

— [3 балла] Поскроллю соцсети, пока не начну «отключаться».

— [4 балла] Ещё один ролик и на боковую, честно.

— [5 баллов] ТОЧНО, СПАТЬ, УЖЕ 2 ЧАСА НОЧИ АААА ОПЯТЬ ЭТОТ ТЕЛЕФОН!!!

Менее 10 баллов

Вы — человек традиционных развлечений. Книга вместо игрушек, разговор вместо чатов. Возможно, вы даже не замечаете, что у вас есть мобильный интернет. Тем не менее, в среднем ваш ежедневный трафик можно было бы уместить в 170 старых-добрых дискет. За год у вас накопилась бы куча из 62 000 таких дискет — если поставить их в стопку, она была бы высотой 180 метров!

Это примерно 80 Гб данных в год, за которые вы рискуете переплатить если у вас невыгодная тарификация интернета. Проще разделить трафик с родными или друзьями, оставив себе самое необходимое: звонки на любимые номера и безлимитные мессенджеры. Билайн подготовил всё это в тарифной линейке «Близкие люди»*. Вместе следить за трафиком и затратами на связь — это удобно и выгодно!

10-15 баллов

Вы человек простой: чаты в мессенджерах, новости в приложениях, впечатления — в реальной жизни. Используете только популярные приложения и рационально расходуете мегабайты мобильного интернета. В среднем ваш ежедневный трафик можно было бы сохранить на 3 картах Микро-СД объёмом 128 мб, которые можно встретить в фотоаппаратах. К концу года весь ваш мобильный интернет уместился бы примерно в 1 000 таких флешек — на них могло можно было бы сохранить 16 500 фотографий в высоком качестве.

Как видите, вашего годового трафика хватит, чтобы хранить и делиться с близкими бесценными мгновениями жизни. Почему бы не объединиться в едином тарифе, чтобы разделить между собой доступный и качественный интернет? Коллективные тарифы удобны, экономят средства и дают много преимуществ: например, в тарифной линейке «Близкие люди»* от Билайн можно подключить безлимитные соцсети и мессенджеры, звонки на любимые номера, и не только. Подключайтесь и получайте от интернета только то, что вам нужно!

16-22 баллов 

«Телефон не только для бесед» — это про вас. Вы активно используете функционал смартфона: любите и в соцсетях посидеть и пару-тройку роликов во время перекуса посмотреть. Ваш обычный ежедневный трафик можно было бы уместить в одном CD-диске, на который поместился бы целый музыкальный альбом. К концу года через ваш телефон пройдёт эквивалент 1 500 часов музыки — это 2 месяца танцев нон-стоп!

Ваши требования к интернету просты: его должно быть много, и желательно не тянуть кошелёк. Билайн придумал тариф «Близкие люди»*: вы объединяете родных или друзей в один тариф и получаете интернет с приятными дополнениями, которые можете настроить под свой стиль «пожирания интернета». Безлимитный интернет и много других интересных опций — подберите свой тариф.

23-29 баллов  

Вы — любитель зависнуть в смартфоне и используете мобильный интернет активнее большинства пользователей. Ваш средний трафик позволяет каждый день смотреть один эпизод сериала. 365 серий в год — это в среднем 45 мини-сериалов, или всё равно, что 12 раз пересмотреть всё «Чёрное зеркало».

С такими аппетитами вам может подойти новый продукт Билайн «Связь Z»*. Пакеты интернета, минут и SMS впервые в Билайн стали по-настоящему несгораемыми – их не нужно переносить, они действуют бессрочно до того момента, пока не закончатся.

Кстати, в этом году сеть 4G стала еще больше, а скорости мобильного интернета Билайн — выше.

30 баллов и больше

Вы — Пожиратель Трафика! Вы практически срослись со своим телефоном и используете его на полную катушку. Обычно вы закачиваете около 1,4 Гб данных. За год через ваш смартфон пройдёт эквивалент 4000 часов аудио в высоком качестве или 720 часов видео в стандартном разрешении — на секундочку, это целый месяц просмотра фильмов нон-стоп!

Интернет — это ваша стихия, поэтому его должно быть много. «Связь Z»* от Билайн – это конструктор, который позволит создать свою связь для серфинга в интернете, частого постинга в соцсетях или просмотра видео на YouTube без ограничений. Вы выбираете только актуальные мобильные услуги и тратите до конца в любое время. Ничего лишнего:

  • пакеты интернета, минут и SMS, которые не сгорают
  • без абонентской платы
  • безлимитные опции (интернет, соцсети и мессенджеры, звонки на Билайн, YouTube) можно подключать по необходимости – и на день, и навсегда
  • фильмы, сериалы и ТВ всегда в доступе и бесплатно, а также 3 месяца TikTok в подарок.

А благодаря строительству новых базовых станций 4G-интернета стало еще больше, а скорости мобильного интернета — ещё выше.

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комментарии

Ага
1
28 октября 2020
10:27
Ахахаха

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10:32, 11.10.2020
«Будете паниковать - вас и маска не спасет»: Онищенко заявил о вреде «жестких» ограничений по ковиду
15:00, 10.10.2020
Волдыри на ногах и еще два новых неочевидных симптома коронавируса назвали ученые
20:23, 09.10.2020
Эпидемиолог рассказала, от какой еды стоит отказаться во время пандемии коронавируса
19:07, 08.10.2020
В Минздраве заявили, что предстоящие выходные россиянам нужно провести дома
08:32, 08.10.2020
Пенсионер лишился ноги и погиб, помогая женщине припарковаться
08:33, 05.10.2020
Вирусолог рассказал, когда переболевшие коронавирусом могут заразиться вновь
16:26, 04.10.2020
В Башкирии в лесу грибники обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке
14:53, 04.10.2020
Около тысячи учителей по России заразились коронавирусом в первую неделю сентября
10:15, 04.10.2020
Стало известно, какие погодные условия ожидают россиян в октябре
12:21, 02.10.2020
Мужчин-геев подозревают в торговле детьми из-за обращения к суррогатным матерям
07:01, 30.09.2020
В России увеличат выплаты на детей из малообеспеченных семей
07:01, 29.09.2020
В России появились первые весточки второй волны коронавируса
07:01, 28.09.2020
Пилюля по цене золота: препарат от коронавируса будет стоить 8 тыс. рублей
18:04, 26.09.2020
Правительство РФ повысило тарифы на электроэнергию и газ
14:59, 26.09.2020
Стало известно, как в России проходят испытания вакцины от СOVID-19 на беременных и детях
07:01, 25.09.2020
Вот это новость: в 2021 году увеличат размер пенсии
07:01, 24.09.2020
Стало известно, какие выплаты полагаются семьям с тремя детьми
07:01, 23.09.2020
В России могут появится бессрочные пособия
07:01, 21.09.2020
В Госдуме предложили ввести студенческий капитал
17:31, 19.09.2020
Кто не успел, тот не получит деньги: заявления на ряд выплат можно подать только до 30 сентября
16:34, 19.09.2020
Ученые выяснили главный способ распространения коронавируса
07:01, 18.09.2020
Ура, нашли! Определен новый эффективный способ победить коронавирус
07:01, 17.09.2020
Маткапитал могут разрешить тратить на ремонт квартиры
07:01, 16.09.2020
Стало известно, как будут учиться школьники в 2021 году
07:01, 15.09.2020
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
08:01, 14.09.2020
Россияне могут получить новые выплаты на детей в сентябре
07:01, 14.09.2020
Стало известно, чем коронавирус опасен для детей
07:01, 11.09.2020
Закупаемся: в случае второй ковидволны вновь закроют магазины
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