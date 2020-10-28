В Татарстане водитель такси избил клиента

Полиция Татарстана возбудила уголовное дело в отношении 37-летнего ранее судимого подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Установлено, водитель такси, находясь на смене, избил своего клиента. Оказалось, в дороге между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку на остановке общественного транспорта. После драки водитель скрылся», - говорится в сообщении.

Позже полицейские задержали водителя. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», расследование продолжается.

Напомним, в Казани жители сняли на видео драку водителя, кондуктора и пассажира на остановке.