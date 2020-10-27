Проработала сутки: в Ростове-на-Дону со скандалом уволили начальника горздрава

В Ростове-на-Дону 27 октября уволили начальника горздрава. 26 октября Надежда Левицкая вышла из отпуска и проработала ровно сутки.

Как сообщают «Известия» увольнение связано с происшествием в больнице, где из-за нехватки кислорода 12 октября погибли 13 пациентов. Левицкая днем ранее сообщила, что проверка по факту гибели людей не выявила перебоев с поставкой кислорода.

При этом два работающих в «красной» зоне врача рассказали, что пациенты скончались, когда в перегруженном учреждении не успели пополнить запасы газа.

Также сообщается, что 11 октября вечером начались перебои с кислородом, запас закончился через 40 минут, в этот промежуток главврач больницы сообщил руководителю о проблемах.