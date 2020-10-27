44 аттракциона в Татарстане работали с нарушениями

По информации пресс-службы Генпрокуратуры России в Татарстане 44 аттракциона работали с нарушениями требований безопасности и без своевременного технического обслуживания.

«По данным фактам следственным органом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по представлению прокурора собственником аттракционов организован их ремонт и техобслуживание», - говорится в сообщении.

При этом юрлицо за нарушение техрегламентов было привлечено к административной ответственности, суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, в Советском районе Казани нашли нарушения в парке аттракционов.