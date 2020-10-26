Итоги дня в Татарстане: мошенничество в автосалоне, тяжелая болезнь артиста, советы Роспотребнадзора

Казанцы начали массово жаловаться на мошенничество в автосалоне. По их словам у них забирают деньги, но машин как не было так и нет. Корреспондент Prokazan выяснил, что происходит и по какой схеме работают злоумышленники.

На онлайн-конференции глава управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала о том, как проходит контроль пациентов с коронавирусом, которые лечатся дома. Она отметила, что если жители знают людей с подтвержденным ковидом, но продолжают посещать общественные места, то они могут обратиться в управление.

На странице в «Инстаграм» певец, народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов написал о болезни. При этом он даже не дописал фразу до конца.