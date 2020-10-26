После убийства депутата Петрова была найдена пуля

В реке Великой недалеко от коттеджа убитого депутата Александра Петрова нашли пулю от патрона. По предварительным данным, стрельба производилась из модернизированного автомата Калашникова с оптикой или снайперской винтовки Драгунова.

Как сообщают "Известия" Александра Петрова убили 24 октября у собственного дома, как сообщает следствие, стрелял профессионал, киллер ждал жертву около 6-8 часов. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «убийство», квалифицированное как заказное.

Петров несколько раз избирался в горсовет Выборга. Он являлся совладельцем ПАО «Выборгский судостроительный завод» и ООО «Выборгская топливная компания».