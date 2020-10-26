Задушил и отрезал палец: преподавателя биохимии в Санкт-Петербурге подозревают в убийстве коллеги

Следователи Санкт-Петербурга задержали преподавателя биохимии. Его подозревают в убийстве коллеги. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По данным следствия 22 октября подозреваемый и 33-летняя преподавательница были в одной квартире. На почве личной неприязни 36-летний мужчина задушил коллегу, далее чтобы получить доступ к ее телефону, отрезал убитой большой палец правой руки», - цитируют «Известия» ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.