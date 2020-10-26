Полицейские рассказали о новом виде мошенничества в Казани

Прокуратура Татарстана рассказала о новом мошенничестве. Злоумышленники под видом прокуроров пытаются обмануть руководитель казанских вузов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ректору одному из учебных заведений позвонил мужчина, представился сотрудником прокуратуры и заявил, что во все вузы придет проверка с участием контрольно-надзорных органов. При этом мужчина не успел потребовать денег у ректора, тот обратился в полицию», - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что номер звонившего зарегистрирован на жителя другого региона. Жителей республик призвали быть бдительными и обо всех подозрительных звонках сообщать в полицию.