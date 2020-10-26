Житель Казани выстрелил в обидчика из пневматического пистолета

В Казани сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Около 18 часов патрульные сотрудники получили сообщение, что в одной из квартир по улице Тополевой находится мужчина с огнестрельным ранением. На месте происшествия сотрудникам рассказали о ссоре двух молодых людей, в ходе которой один из них достал пистолет и выстрелил в товарища», - говорится в сообщении.

Росгвардейцы практически по «горячим» следам нашли подозреваемого. При виде сотрудников молодые люди попытались скрыться. Однако одного из них удалось задержать, им оказался ранее судимый 18-летний местный житель. Пневматический пистолет нашли позже. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Потерпевшего с проникающим ранением грудной клетки отвезли в больницу.

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