«Почти Форсаж»: в Казани пассажирка автобуса пострадала в гонке двух автобусов

Дорога Казани превратилась в автогоночную трассу для двух автобусов, которые пытались друг друга обогнать. В итоге они столкнулись.

Автобус «Нефаз» пытался обогнать «МАЗ». После столкновения «МАЗ» выкинуло на обочину, где стояла припаркованная «Газель».

В результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка «Нефаза» получила ушибы ног и головы, а также сотрясение мозга. Ее отвезли в больницу.

Напомним, не так давно в Казани произошла смертельное ДТП.