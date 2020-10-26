Левый коронный, правый похоронный: в Казани водитель вырубил оппонента с одного удара

В Казани между водителями на дороге произошел конфликт. Видео появилось в соцсетях вчера: в результате драки один из мужчин ударил оппонента в голову и отправил того в нокаут. После удара продолжить агрессору конфликт не дала его спутница. Место драки неизвестно.

"Это Хабиб, что ли в чёрной шапке?", - пишет мужчина, намекая на схожесть героя видео с известным бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который в этот же день одержал очередную победу.

Но многие комментаторы настроены серьезно: они считают, что казанца могут ждать проблемы с законом после такого поступка.