«СКР номера, бесполезно воевать»: девушка за рулем посигналила водителю и он на нее напал

Конфликт произошел во дворе одного из домов по улице Чистопольской в Казани. Об этом в соцсети рассказала его участница. По словам девушки, она подъехала к дому, однако путь ей преградил автомобиль, стоявший в проезде. Возле него парень с женщиной о чем-то разговаривали. Автомобилистка помигала дальним светом, в ответ на это ей показали неприличный жест. Тогда девушка начала сигналить, чем разозлила мужчину.

«Подошел к машине, начал плевать и кидать бычки, бить по стеклам, нецензурно выражаться, оскорблять... Пытался неоднократно оторвать зеркало. Я заблокировала двери. После подошла девушка и начала его отгонять. Я позвонила мужу, он выбежал и отогнал мужчину. Когда я вышла из машины, показалось, что от водителя несет алкоголем», - написала девушка комментарий к опубликованному ею видео, на котором неадекватный мужчина, выражаясь нецензурной бранью, назвал себя безработным.

Видео вызвало бурное обсуждение в соцсети. Пользователи отметили, что дорогу автору видео преградил «Лексус». В том же паблике сообщили, что госномера автомобиля содержали буквы «СКР».

«Парадокс: чем дороже автомобиль, тем наглее люди»;



«Надеюсь, твой муж фонарей ему наставил»;



«Только с бабами могут так себя вести»;



«СКР номера, бесполезно воевать»;



«Да что в них [номерах СКР] особенного без корочки? Если есть корочка, то не бесполезно. Наоборот, можно раздуть»;



«Зачем машину-то ломать? Люди перестали просто уметь разговаривать»;



«По какому праву эта мразь ломает чужую машину?»;



«У нас во дворе тоже есть одна особь с серией СКР, тоже считает, что должны ей все уступать»;



«Еще один фуфленок перед девушкой крутой», - пишут казанцы в соцсети.