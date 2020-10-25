Только после вмешательства прокуратуры медики Татарстана получили положенные им выплаты

Только после вмешательства прокуратуры 195 медицинских работников Татарстана получили причитающиеся им выплаты. Им было выплачено в 2020 году в общей сложности 12 млн 820 тысяч рублей. Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслана Галиева.

- Вопросы защиты прав медицинских работников находятся на постоянном контроле прокуратуры республики, — заявил представитель ведомс​тва.

В Татарстане зарегистрировано 588 случаев выплат по случаю инфицирования медицинских работников при исполнении трудовых обязанностей. По 138 расследование сейчас продолжается. От коронавируса в республике умерли 11 врачей.