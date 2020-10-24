В Татарстане снова побит рекорд по количеству заражений коронавирусом за последние месяцы

За последние сутки в Татарстане выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперштаб. Это рекордное число забелевших за более чем 4 месяца.
Географическое распределение новых случаев по городам и районам республики:
1. Казань – 28
2. Набережные Челны – 2
3. Альметьевский – 4
4. Арский – 1
5. Буинский – 2
6. Верхнеуслонский – 5
7. Камско-Устьинский – 2
8. Лаишевский – 1
9. Нурлатский – 6
Всего за весь период пандемии в Татарстане COVID-19 переболело 8 042 человека.
Напомним, что вчера стало известно о еще двух смертях от коронавируса в Республике.
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