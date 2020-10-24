В Татарстане снова побит рекорд по количеству заражений коронавирусом за последние месяцы

За последние сутки в Татарстане выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперштаб. Это рекордное число забелевших за более чем 4 месяца.

Географическое распределение новых случаев по городам и районам республики:

1. Казань – 28

2. Набережные Челны – 2

3. Альметьевский – 4

4. Арский – 1

5. Буинский – 2

6. Верхнеуслонский – 5

7. Камско-Устьинский – 2

8. Лаишевский – 1

9. Нурлатский – 6

Всего за весь период пандемии в Татарстане COVID-19 переболело 8 042 человека.