«Люди в Казани еще тупее, чем в Уфе»: блогер, купившая антикварную лестницу, жалуется на горожан

Блогер Рада Русских, которая купила антикварную лестницу из старинного дома Якима Коровина, пожаловалась на реакцию горожан на это событие. Рада удивлена агрессией казанцев.

"Люди в Казани еще тупее и агрессивнее, чем в Уфе (место жительства Рады - прим.ред.), а я думала, что хуже не бывает. Не все конечно... но это не точно" - написала Русских в сторис своего инстаграма.

Напомним, что вчера разразился скандал из-за покупки Русских антикварной лестницы из старинного дома Якима Коровина. Горожане опасаются, что из-за распродажи антиквариата дом потеряет архитектурный облик. При этом позже стало известно, что комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана ввел трехмесячный мораторий на любые работы в этом доме.