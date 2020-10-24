Два поезда из Казани отменят из-за коронавируса

В РЖД из-за распространения коронавируса отменили два поезда из Казани. Речь идет о рейсе Казань-Пенза, который отменяется отправлением из Казани с 14 ноября по 12 декабря, отправлением из Пензы с 18 ноября по 16 декабря. Также перестанут ездить рейсы по маршруту Казань-Адлер отправлением из Казани с 14 ноября по 12 декабря, отправлением из Адлера с 16 ноября по 14 декабря, говорится на официальном сайте компании.

По заверению железнодорожников, данные рейсы не пользуются большим спросом. Пассажиры смогут совершить поездки на запланированные маршруты на других поездах или вернуть билеты.

Напомним, что недавно в Казани начали ездить противоковидные такси.