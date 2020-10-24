Эксперт рассказал, что надо делать при подозрении на заражение коронавирусом

Первым делом при подозрении на заражение коронавирусом стоит ограничить контакты с окружающими людьми, сообщил медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али. Так же стоит поступить при выявлении симптомов ОРВИ и гриппа, рассказал эксперт.

"При малейшем подозрении вызывать бригаду скорой помощи не нужно. Лучше позвонить участковому врачу, чтобы он пришел, осмотрел вас и задал вопросы. В "скорую" нужно звонить, когда общее состояние больного тяжелое или резко ухудшается" - рассказал ИА "Прайм" Мохамед Али.

Также спикер рекомендует пройти тестирование на коронавирусную инфекцию с вызовом врача на дом, без похода в поликлинику.

Напомним, недавно академик рассказал, являются ли дети главным переносчиками коронавируса.