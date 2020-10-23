«У двоих фингал»: с начала октября в Казани 5 раз пассажиры без маски нападали на кондукторов

В общественном транспорте Казани с начала октября 5 раз пассажиры нападали на кондукторов, которые просили их надеть маску или покинуть транспорт. Об этом сообщает Ассоциация АТП Татарстана.

«Два раза кондукторам на помощь приходили пассажиры, в двух случаях сотрудников АТП избили. Самый громкий инцидент был на маршруте №63 на остановке «Разъезд Восстания». В автобус вошли пассажиры, кондуктор попросила надеть маски. Все надели, кроме трех пассажиров. Тогда кондуктор попросила их покинуть салон автобуса, нарушители не отреагировали. Тогда вызвал полицию и пока ждали сотрудников одного из кондукторов избили», - отметил Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ.

Нарушителям удалось сбежать до приезда полицейских. Сейчас ведется расследование.

Напомним, не так давно мы рассказывали о девушке, которая отказалась надеть маску. Конфликт возник в троллейбусе Казани. Пассажиры были готовы буквально вытолкнуть нарушительницу.