Женщина-водитель в Казани протаранила машину «скорой помощи»

22 октября около 22:00 31-летняя женщина-водитель врезалась в машину скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

Женщина, управляя машиной «Сузуки», по улице Ломжинская на пересечении улицы Проспект Победы с улицей Ломжинская, не уступила дорогу скорой, под управлением 49-летнего мужчины. При этом скорая ехала со звуковым сигналом и проблесковым маячком на «красный».

В результате ДТП 43-летняя и 35-летний пассажиры скорой получили травмы, после оказания помощи отпущены домой.

Напомним, в выходные в Казани произошло смертельное ДТП.