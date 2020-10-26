Второй раз за недолгое время случилась замена противника у Мурата Гассиева. В последний день октября Мурат должен был провести бой с Кевином Джонсоном. Кевин - американский тяжеловес, в недавнем прошлом претендовавший на титул WBC. За несколько недель до поединка он прислал официальное уведомление о своем отказе от участия в матче. Американец сослался на семейные обстоятельства.

Поиски нового противника

Бой должен был стать главным событием фестиваля бокса, который пройдет в Сочи. Фестиваль организует и спонсирует компания "Столото". Поэтому они заинтересованы в ярком и запоминающемся поединке двух боксеров.

Выбор на Мурата пал неслучайно. Это очень популярный боксер, который идет без осечек в карьере. 2,5 года назад Мурат получил тяжелейшую травму плеча и оказался на больничной койке. Лечение и восстановление оставило боксера вне ринга на долгий срок.

За это время промоутерская компания, которая управляет боями Мурата посоветовала ему перейти в категорию супертяжеловесов. Для 27-ми летнего Мурата это было идеальным решением. Он уже завоевывал титулы WBA и IBF в 1-м тяжелом весе, а тут появился новый вызов.

Первый бой был очень важен, поэтому соперника Мурату подбирали тщательно. Остановились на кандидатуре Джонсона, но тот отказался. Следующим в списке у промоутеров стоял албанский успешный боксер Сефер Сефери. У албанца достаточно высокий рейтинг и успешная карьера. Бой был бы привлекательным с точки зрения рекламных контрактов.

Бетторы уже оценивали шансы Гассиева в предстоящем поединке. Ставки на бой российского чемпиона принимала букмекерская фирма 1хБет. К этому событию бк готовила бонусы и подарки 1xbet промокод, чтобы бетторы ставили на поединок без риска для собственного депозита. Независимый обзор экспертов объективно расскажет о преимуществах и минусах бонусов и промокодов.

Опять замена

Несколько часов назад президент боксерской Федерации объявил, что соперник не прошел тест на КОВИД. Вместо Сефера, с Муратом будет проводить бой старший брат албанского профессионала - Нури Сефер. Он намного старше россиянина, но опытнее. В его активе состязания:

- Кшиштофом Гловацким;

- Марко Хука;

- Хэрби Хайда.

В основном, против статусных соперников албанец терпел поражения. Всего их накопилось восемь. Не так уж и мало, за 38 проведенных поединков за карьеру.