Девушку из Казани обманули на 240 тысяч рублей «банковские» работники

В полицию Казани обратилась 25-летняя местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«Девушка рассказала, что у нее есть дебетовая банковская карта, куда приходит зарплата. 21 октября ей позвонил неизвестный и сообщил, что является сотрудником службы безопасности банка. Далее он рассказал, что кто-то вошел в мобильное приложение банка и пытается оформить на нее кредит. Девушку перевели на другого «сотрудника», которой она назвала номер, паспорт, адрес. Потерпевшей пришло сообщение с кодом, она передала его мошенникам», - говорится в сообщении.

В итоге потерпевшая рассказала, что ей не нужен кредит. Собеседница отметила, что его можно закрыть досрочно, но нужно доехать до банкомата. Под диктовку сделала несколько операций. При этом знакомый посоветовал девушке обратиться в банк, где ей подтвердили, что она стала жертвой мошенников. В результате ущерб составил 240 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.