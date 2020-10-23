Конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра» стартовал

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Сеть Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вузов России приглашают принять участие в III Всероссийском сетевом конкурсе студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью

Конкурс проводится по номинациям:

Эссе «Почему я ценный и полезный работник: 10 аргументов»,

Профессиональный старт-ап молодежи,

Исследовательская работа,

Мое полезное изобретение,

Социальная реклама.

Сроки проведения Конкурса – с 20.10.2020 года по 17.12.2020 года:

1 этап (заочный) – с 20.10.2020 г. по 25.11.2020 г. – прием заявок (конкурсных работ). Победители заочного этапа будут приглашены для участия в онлайн этапе Конкурса.

2 этап (онлайн) – с 15.12.2020 г. по 17.12.2020 г. – защита проектов.

Место проведения онлайн этапа Конкурса – онлайн площадки ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». Прием заявок, а также самих конкурсных работ осуществляется до 25 ноября 2020 г.

Подробная информация о требованиях к конкурсным работам по номинациям представлена в Положении о III Всероссийском сетевом конкурсе студенческих работ «Профессиональное завтра», размещённом на сайте ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».

Регистрация участников и размещение конкурсных работ осуществляется по ссылке: https://forms.gle/bPyhkmjXxQPfps399.

Получить дополнительную информацию об условиях участия в Конкурсе можно у представителей Организационного комитета:

специалист РУМЦ ГУУ – Гатилова Ольга Николаевна, тел. раб. (495) 377-77-88 (доб. 2016), тел. моб. +7 916-432-31-07, e-mail: on_gatilova@guu.ru.