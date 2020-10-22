Очередной ковидный госпиталь и надвигающаяся гололедица: итоги дня в Татарстане

Оперштаб сообщил, что за сутки в Татарстане зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. Пока что это абсолютный среднесуточный рекорд за последние месяцы.

Госавтоинспекция вновь проверит водителей столицы Татарстана. На этот раз будут ловить тех, кто уже был замечен в нарушениях.

Несмотря на то, что в власти, представители Роспотребнадзора и Минздрава утверждают, что ситуация с коронавирусом в Татарстане стабильная с небольшим приростом, в Казани открывается новый ковид-госпиталь.

В Татарстане очевидцы заметили в жилом квартале лису, в зубах у нее была кошка.