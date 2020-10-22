Очередной ковидный госпиталь и надвигающаяся гололедица: итоги дня в Татарстане

Новый рекорд по заболевшим коронавирусом в Татарстане
Оперштаб сообщил, что за сутки в Татарстане зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. Пока что это абсолютный среднесуточный рекорд за последние месяцы.
Массовые проверки водителей в Казани
Госавтоинспекция вновь проверит водителей столицы Татарстана. На этот раз будут ловить тех, кто уже был замечен в нарушениях.
Еще один ковидный госпиталь
Несмотря на то, что в власти, представители Роспотребнадзора и Минздрава утверждают, что ситуация с коронавирусом в Татарстане стабильная с небольшим приростом, в Казани открывается новый ковид-госпиталь.
Лиса среди жилых многоэтажек
В Татарстане очевидцы заметили в жилом квартале лису, в зубах у нее была кошка.
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