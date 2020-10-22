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Фото: kzn.ru

С конца октября в Казани изменится расписание автобуса «ЖК Салават Купере – Юдино»

22.10.2020, 15:57 90 0 prokazan.ru

В Казани с 26 октября изменится расписание автобуса «ЖК «Салават Купере» - станция Юдино». Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Так, автобус будет ездить с понедельника по пятницу, в субботу и воскресенье – выходные. График движения: от ЖК «Радужный» автобус отправится в 06:17, 08:10, 09:35, 12:55, 14:15, 16:10. Обратно из Юдино в 07:05, 09:00, 12:15, 13:35, 15:10.

Сообщается, что расписание состыковывается с прибытием электричек на станцию Юдино.

Полная стоимость проезда на автобусе маршрутом «Салават Купере – ст. Юдино – Ст. Казань» составляет 24 руб.

Напомним, автобусы по указанному маршруту начали курсировать с 1 октября. 

Общественный транспорт Люди в городе Казань Общество
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