Главное за день в Татарстане: отмена концертов, дополнительные выходные, бунтарка в троллейбусе

Стало известно, как жители Татарстана будут отдыхать в ноябре. Ожидается короткая рабочая неделя и сокращенные предпраздничные дни.

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану рассказала, какие рекомендации были отправлены организаторам концертов и при каких условиях могут их отменить.

Жители Казани выложили в соцсети видео, где девушка в троллейбусе отказывается надевать маску. На нее ополчились все пассажиры в дело пошли даже угрозы.

В Татарстане продолжают умирать пациенты с коронавирусом. Оперштаб опубликовал свежие данные за сутки.