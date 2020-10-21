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Фото: pixabay.com

В Татарстане могут ограничить время работы общепита

21.10.2020, 17:25 38 0 prokazan.ru

На онлайн-конференции замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина не исключила возможность ограничения работы общепита.

«Каких-либо ужесточений в плане проверок мы не планируем. Наш контроль будет продолжен. В части того, что где-то в регионах ограничено время работы заведений общепита до 23:00. Все будет зависеть от ситуации, если мы будем видеть, что меры не соблюдаются и нет ответственности, которую мы ждем, то вполне возможны ограничения. Рекомендуем 70% наполняемости зала, есть информация, что в залах 100% рассадка. И также рекомендуем не использовать танцевальные зоны», - рассказала Любовь Авдонина.

Напомним, замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану рассказала, что организаторам концертов рекомендуют отменить массовые концерты.

 

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