Эксперт назвал самый неэффективный метод борьбы с коронавирусом

Владимир Чуланов, главный инфекционист Минздрава России назвал ношение перчаток неэффективной мерой против коронавируса.

«Основной путь передачи ковида – воздушно-капельный, только 10% - контактный. Эффективный метод борьбы с вирусом – обработка рук антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта», - цитирует «Интерфакс» Владимира Чуланова.

Также специалист отметил, что многие не умеют утилизировать перчатки и используют несколько раз одну и ту же пару.

«Очень важно носить маски и делать это должны все без исключения, только тогда мы сможем сдерживать эпидемическую ситуацию», - заключил спикер.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 44 случая заражения коронавирусом.