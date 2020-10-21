В Кировском районе Казани ночью сгорела иномарка

Минувшей ночью в Казани на улице Ильича сгорела иномарка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

«Сообщение о возгорании поступило около 23:00. На место происшествия выехали пожарные, горела машины «Шевроле Ланос», - сообщили в пресс-службе ведомства журналисту Prokazan.

На данный момент устанавливается причина пожара.

ГУ МЧС России по Татарстану напоминает перед каждой поездкой осматривать свой автомобиль. В случае обнаружения факторов, влияющих на риск возникновения возгорания, незамедлительно устранить неполадки во избежание пожара.