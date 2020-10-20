Главное за день в Татарстане: крушение вертолета, смерти от ковида, режим нерабочих дней

20 октября оперативным службам поступило сообщение о крушении вертолета. К предполагаемому месту происшествия выехали полиция, МЧС, поисковый отряд.

Оперштаб Татарстана сообщил о новых смертях от коронавируса. Однако информации о месте проживания пациентов нет.

В правительстве опровергли информацию о том, что планируется вновь вводить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса.

Татарстанская таможня задержала в аэропорту женщину, которая пыталась перевезти шкуру медведя с головой и четырьмя лапами.