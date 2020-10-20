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Главное за день в Татарстане: крушение вертолета, смерти от ковида, режим нерабочих дней

20.10.2020, 20:04 128 0 prokazan.ru

Очевидцы: в Татарстане упал вертолет 

20 октября оперативным службам поступило сообщение о крушении вертолета. К предполагаемому месту происшествия выехали полиция, МЧС, поисковый отряд. 

Новые смерти от коронавируса 

Оперштаб Татарстана сообщил о новых смертях от коронавируса. Однако информации о месте проживания пациентов нет. 

Режиму нерабочих дней быть? 

В правительстве опровергли информацию о том, что планируется вновь вводить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса. 

Незадекларированная медвежья шкура 

Татарстанская таможня задержала в аэропорту женщину, которая пыталась перевезти шкуру медведя с головой и четырьмя лапами.

СМИ Медицина / Минздрав Происшествия МЧС Люди в городе Коронавирус Татарстан Казань Общество Правоохранители
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