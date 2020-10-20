Тесты на коронавирус в Татарстане можно будет сдать по ОМС

На заседании Госсовета Татарстана комитет по социальной политике рассмотрел бюджет на следующий год. В нем запланированы расходы на тестирования на коронавирус (26 млн рублей).

«В программу ОМС закладываются проведение тестирования пациентов на коронавирус, в том числе перед госпитализацией. Так для жителей Татарстана будет предусмотрено 470 тысяч исследований на общую сумму 276 млн рублей», - сообщает ИА «Татар-Информ» со ссылкой на директора ФОМС Татарстана Алсу Мифтахову.

Также спикер сообщила, что в территориальной программе ОМС предусмотрено увеличение объемов и расходов на профилактические медосмотры и диспансеризацию населения на сумму 335,7 млн рублей.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали 43 случая заражения коронавирусом.