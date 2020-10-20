Сотрудники ГИБДД в Казани спасли мужчину, которому внезапно стало плохо

В Казани к сотрудникам ГИБДД обратилась женщина-водитель и рассказала, что ее мужу в машине стало внезапно плохо. Женщина попросила инспекторов сопроводить ее машину до больницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Сотрудники сообщили о случившемся в дежурную часть и сопроводили женщину до больницы с использованием световых и звуковых сигналов», - говорится в сообщении.

Мужчину благополучно привезли в больницу, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, сотрудники ГИБДД в Казани оказали помощь трехмесячной девочке.