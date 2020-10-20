Первый рейс из Казани в Подмосковный Жуковский состоялся 19 октября

19 октября из столицы Татарстана в Подмосковный город Жуковский вылетел самолет «Уральских авиалиний». Об этом сообщили на странице международного аэропорта «Казань».

«Полеты будут осуществляться по 5 раз в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Стоимость билетов от 499 рублей. Время в пути 1 час 20 минут», - говорится в сообщении.

Такая программа продлится до 27 марта 2021 года.

Напомним, не так давно аэропорт Казани открыл еще одно международное сообщение, которое ранее было закрыто из-за коронавируса.