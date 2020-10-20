Пьяный водитель в Казани протаранил три машины

Ночью 20 октября в Казани произошло массовое ДТП. Водитель иномарки предположительно в состоянии опьянения протаранил три машины. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Водитель на скорости влетел в «Ладу Калину», «Ладу Гранту» и «Рено» у ТЦ «Мега» по проспекту Альберта Камалеева. В результате ДТП пострадала 28-летняя женщина, ее отвезли в больницу.

В комментариях под видео ужасались кадрами:

«Надеюсь они не сядут больше за руль. Хоть машин меньше будет»

«Уровень культуры поведения как в обществе, так и на дороге, "ниже плинтуса", про татамафию пока ничего не скажу, это немного другая история».