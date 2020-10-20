Депутат Госдумы предложил запретить микрофинансовые организации и списать долги заемщикам

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил запретить микрофинансовые организации и списать долги заемщиков. Так как в условиях пандемии закредитованность россиян растет.

«В цивилизованной стране кредитов под 300-700% годовых быть не может, это нонсенс. Фактически это мошенники, которые пользуются безграмотностью или безвыходным положением самых беззащитных людей», - рассказал Сергей Миронов.

Также депутат отметил, что во время экономического кризиса такие организации вдвойне опасны. По известным данным, во время карантина каждый третий россиянин брал деньги в МФО.