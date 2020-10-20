Удачливое ханство: что за чиновники руководят Татарстаном?

В последнее время чиновники Татарстана постоянно оказываются в центре скандалов: то у кого-то из них найдут очередное незадекларированное имущество, другого задерживают за превышение полномочий. Журналист ProKazan Рамиль Акберов порассуждал о том, почему госслужащие в республике постоянно вляпываются в неприятные истории и что в такой ситуации чувствует обычный человек.



Прошедшая неделя выдалась для татарстанских чиновников бурной. В начале недели стало известно о побеге начальника казанского отдела полиции «Сафиуллина» Алексея Ершова: сначала арестовали его подчиненного, начальник, не будь дураком, почуял неладное, и подался в бега. Правоохранителя подозревают в связях с ОПГ «Суконная слобода»: то есть, хоть девяностые и прошли, воцарилась эпоха стабильности, но группировки все же остались. Но на этом злоключения наших чиновников не закончились: казанский штаб политика Алексея Навального продолжил искать богатства местных слуг народа, которые совершенно случайным и удащливым образом у них оказались. И обнаружил у мэра Казани Ильсура Метшина часов стоимостью на 40 квартир. Пока градоначальник расследование никак не прокомментировал. Возможно, это новая тактика местной элиты: на аналогичный сюжет о Минниханове руководство республики так же промолчало (наверно, с пословицей «молчание – знак согласия» никто из них не знаком).

Быть чиновником – дело рисковое. Погодите смеяться: татарстанские чиновники и правоохранители в последнее время действительно часто оказываются под прицелом следствия или штаба Навального. Еще летом стало известно об аресте бывшего министра экологии и экс-главы Буинского района Агляма Садретдинова по подозрению в заказном убийстве. Также лето оказалось горячим для главы исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова: этот слуга народа дослужился до подозрения в превышении полномочий. Силовики не отстают от своих коллег в штатском: продолжается процесс над начальником отдела полиции «Восход» Ильдаром Вафиным, запись с избиением и издевательством которого над подчиненным попала в сеть.

Источник: скриншот с видео Казанские сторонники Алексея Навального нашли у Ильсура Метшина часов на общую сумму 120 миллионов рублей

Так же наши властьимущие попадают и в комичные ситуации. Совершено гоголевская история приключилась в славном татарском райцентре Муслюмово пару недель назад. Туда с выездным заседанием нагрянули аж целые вице-премьер и глава МВД Татарстана. Причина такого внимания печальная: на дорогах района в этом году сильно прибавились смертельных аварий. Сначала глава района довольно стойко отбивался от критики и даже кое-где признавал ошибки. Но после слов Хохорина о том, что пьяными за руль садятся и районные чиновники, главе, так сказать, немножечко сорвало тюбетейку. Он сразу же завёл речь про местного начальника МЧС, который «трезвым вообще не ходит» (это цитата!) и вообще «с утра уже пьяный» (это тоже цитата!). Но это не конец.

Позже на заседании досталось уже главе местного исполкома. Правоохранители накануне поймали его машину, все стекла которой были обклеены тонировкой. Нарушитель к тому же оказался главой местной комиссии по (вдохните воздуха) безопасности дорожного движения. Теперь на нарушителя уже гневно обрушился вице-премьер: чиновник на татарском отчитал коллегу, приговаривая «ты же был нормальным парнем, мне тебя хвалили». Пойманный почти с поличным госслужащий пытался оправдаться аргументом серии «это не мое, мне подкинули». То есть сказал, что тонировку наклеил водитель машины, а он сам к этому, конечно же, никакого отношения не имеет.

И вот сегодня по подозрению в мошенничестве на 88 миллионов рублей задержали и.о. главы исполкома Муслюмовского района Ильнура Ахметова.

Задержанный сегодня и.о. главы исполкома Муслюмовского района Ильнар Ахметов

Хоть наша республика и славится относительным благополучием, но скандалов с местными чиновниками в последнее время уж очень много. Даже если это говорит о хорошей работе следственных органов, все равно есть поводы для тревоги: кто-то же этих чиновников назначал, контролировал, возможно, даже иногда хвалил. А как тогда получилось, что деяния этих госслужащих тянут не на учебники истории, а на передачу «Криминальная Россия»? Жуликоватый, хамоватый, вхож в криминальный мир, не сел только потому, что силовикам не дали на это команду – таким может вырисовываться образ некоторых местных чиновников после новостей о злодеяниях очередного госслужащего. Хочется верить, в этот образ вписываются не все госслужащие: но фамилию называть не буду, боюсь сглазить. Пусть не расслабляются.

Проблема в другом: чиновников назначают, арестовывают, но это, кажется, не особо помогает: слуги народа, судя по всему, уверены, что если на них не «поступит заказ», их не арестуют. Иначе нельзя объяснить вал сообщений о предполагаемых преступлениях: задерживают и сажают у нас действительно много.

После новостей об посадке очередного чиновника в голове вырисовывается парадоксальная ситуация: нами управляют те, кого через некоторые время могут вполне официально посадить. Это еще больше увеличивает недоверие властям: так сколько тогда «косяков» чиновников остается неизвестным обществу, думает обыватель. Представьте, что чувствует житель района, главу которого обвинили в чем-то нехорошем: для него это даже хуже, чем аналогичное обвинение в адрес президента. Глава района был здесь, перед глазами, принимал решения, а теперь оказывается, что многие из этих решений были сомнительными. Получается, что обычный человек одинок перед своими проблемами: кому верить, если те, кто решает, как нам жить, не вызывают доверия.

Напомним, что недавно мы рассуждали о том, что говорит о Татарстане расследование штаба Навального про Рустама Минниханова и сентябрьские выборы.