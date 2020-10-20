Как выбрать самую лучшую моторную лодку?

Многие любители туризма (а в частности, водного туризма и рыбалки) сталкивались с проблемой того, как правильно выбрать моторную лодку, которая будет полностью соответствовать их увлечениям. К данному вопросу нужно подходить максимально тщательно, особенно уделяя внимание удобству и безопасности. На сегодняшний день производители лодок выпускают сразу несколько видов маломерных моторных судов.

Классифицировать лодки можно по типу конструкции: существуют как моторные лодки с корпусом из дерева, металла или других композитных материалов, так и ПВХ лодки, изготовленные из синтетического пластика, либо же из резины и других эластичных материалов. Деление также можно произвести по виду двигательной установки: существуют моторные лодки с подвесным мотором, установленным жёстко в кормовой части, а также существуют катера - небольшие суда со стационарно установленным двигателем. И наконец, третий признак, по которому можно классифицировать такую лодку - это режим движения. Существуют водоизмещающие моторные лодки, которые используют для транспортировки людей и грузов. Они отличаются наибольшей грузоподъёмностью, а корпуса таких судов оптимизированы для движения в толще воды. А есть и глиссирующие лодки, которые используют как для транспортировки, так и для спортивного плавания. Корпус таких лодок выполняется плоским для движения по поверхности воды.

Моторные лодки бывают разных размеров, начиная с 210 сантиметров и в плоть до семиметровых "гигантов". Поэтому перед тем, как купить лодку, нужно обязательно выбрать её размер. От длины зависят и многие другие параметры. К примеру, вес лодки, вместимость пассажиров, мощность мотора и другие нюансы.

Далее важно обратить внимание на материал, который должен быть плотный и качественно спаян или склеен.

Большинство выбирают надувные лодки. У них чем большей прочности материал, тем тяжелее. Современный материал — это многослойная ткань ПВХ. Материал очень прочный, позволяет с лёгкостью преодолевать кусты, мелководье.

Еще немного про ткань ПВХ. Такой параметр как плотность зависит от размера лодки.

Например, на лодку длиной 290 см, хорошая плотность ткани будет 800-850 г/м2. На длину 320 см, рекомендуют плотность ткани в районе 850-900 г/м2. Лодки длиной 360 см от 900-1100 г/м2. И так далее.

Обязательно обратите внимание на количество независимых отсеков. Это видно по количеству сосков. Надо хотя бы два отсека, еще лучше три. Если вдруг вы повредите один из отсеков острым предметом, лодка останется на плаву. Вы сухими выйдете из воды и сможете с помощью ремонтного комплекта устранить пробой.