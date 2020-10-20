Стало известно, как выбрать профилированную мембрану

Начинающие строители-ремесленники всё чаще сталкиваются с названиями непонятных материалов. И вроде бы нужно знать, что, зачем и к чему, а вроде бы всё это настолько отдалённо, что уже и не знаешь, стоит ли в этом разбираться. К примеру, такое понятие как "профилированная мембрана". Если профессиональный строитель с лёгкостью поймёт, о чём идёт речь, то обыватель, который только стремится к тому, чтобы познать все азы, скорее всего разведёт руками. Мы решили разобраться, что же такое профилированная мембрана, и зачем она нужна.

Итак, профилированная мембрана в Тюмени - это незаменимый и абсолютно надёжный материал для гидроизоляции. - это незаменимый и абсолютно надёжный материал для гидроизоляции.

Она представляет из себя скатанный в рулоны материал, который оборудован множеством закруглённых выступов. Изготавливают мембраны из полиэтилена с повышенной плотностью. Опционально мембрану могут оснастить скользким слоем плёнки из полиэтилена и геотекстильным полотном.

Чем же так примечателен этот материал? Дело в том, что его могут легко применять для выкладывания вентилирующих и дренажирующих слоёв внутри зданий и конструкций.

Как мы уже говорили, его поверхность оборудована большим количеством специальных выступов, благодаря которым мембрана может равномерно распределить грунтовое давление по всей площади. Такая мембрана исключит появление участков с повышенной локальной нагрузкой, из-за которых конструкция может стать неустойчивой.

Чаще всего профилированную мембрану применяют, когда хотят решить проблему с защитой базовой гидроизоляции, или же с вентилированием стен конструкций и зданий, находящихся глубоко под землёй. Также мембрана может решить задачи по дополнительному усилению гидроизоляции, заменой бетонированной подготовки.

Среди явных преимуществ то, что мембрана обладает повышенной устойчивостью к химическим веществам, разрушительному влиянию корневых систем растений и деревьев, грибками и прочим возбудителям болезней, а также ультрафиолетовому (солнечному) излучению. Ещё одно несомненное преимущество в том, что такая система относительно просто монтируется, а срок её службы составляет минимум 50 лет.