Жителям Казани рассказали, как обустроить интерьер в стиле «лофт»

Для многих людей выбор мебели становится не как это принято - приятным времяпровождением, а наоборот - мучительным процессом. Обилие предлагаемых дизайнерами и производителями конструкций иногда попросту сбивает с толку. Впрочем, выбрать хорошие стулья (а они частенько становятся серьёзной "изюминкой" в сложности выбора) не так уж и сложно.

Вот, к примеру, захотели Вы стулья в стиле лофт. Многие почему-то полагают, что лофт - только для обширных пространств без единой перегородки, и что такой стиль становится исключительно грубы и напористым. Правда, это далеко не так: если использовать умелый подход, то получится продемонстрировать тонкий эстетический вкус, а следовательно, и создать приятную глазу атмосферу.

Тут надо понимать, что лофт - это стилистика, по большому счету, творческая. Здесь главное не только простор, но и использование антиквариата, который будет нести атмосферу ушедших десятилетий. К примеру, гармонично будут сочетаться как старое кресло, потрёпанное годами, так и ультрамодный диван, который приобрели несколько дней назад. Хорошо в эту обстановку "зайдут" и стулья - самое главное - их правильно выбрать, в соответствие с заданной концепцией.

Для лофта характерны серый, кирпичный и коричневый цвета. Чёрная и белая краска так же имеет место быть. Если у стула или кресла имеется обивка, желательно, чтобы она была монотонной окраски, несколько грубоватой на вид. В лофт хорошо впишется мебель, найденная на заброшенных ангарах и на складках, на чердаках и в мастерских. В общем всё, что по каким-то причинам было забыто прежними владельцами. Надо сказать, что лофт требователен к тому, чтобы мебели в комнате было не так много, и чтобы её расстановка оставалась максимально свободной.

Ключевой материал - дерево, правда, можно ограничиться не только им. Металлические конструкции ничуть не хуже отражают особенности этого стиля. Но вот чего точно быть не должно - так это дорогих покрытий и решений. Точно бессмысленно использовать мрамор или его имитации, никакой позолоты. Практически целиком исключаются решения из пластика - он не будет воспроизводить идею индустриальной атмосферы.