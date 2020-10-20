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Татарстан вошел в список самых «мусорящих» регионов России

20.10.2020, 08:16 10 0 prokazan.ru

Татарстан вошел в список регионов, где образуется больше всего твердых коммунальных отходов. Республика в этом списке соседствует с Москвой, Подмосковьем, Краснодарским краем и Ростовской областью.

"Среди российских регионов больше всего ТКО в абсолютном выражении генерируют Москва (в 2019 году на полигоны было вывезено 26,8 миллиона кубометров ТКО) и Подмосковье (20,4 млн кубометров). В совокупности на московский регион приходится 14% всего бытового мусора в стране. На третьем месте – Краснодарский край(15 млн кубометров), за ним следуют Ростовская область (12,4 млн кубометров) и Татарстан (12,2 млн кубометров)", - передают "РИА Новости" результаты исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Меньше всего коммунальных отходов в 2019 образовалось Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Еврейской автономной области. 

Напомним, что недавно жители поселка Алтан жаловались на захват территории для складирования мусора. 

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