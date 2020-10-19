Из культурной столицы в Москву: Yota составила рейтинг популярных направлений для отдыха

Yota составила топ популярных российских направлений для отдыха у клиентов этим летом, а также в бархатный сезон. Самыми востребованными направлениями с июня по август стали Москва и Московская область с долей 9,5% от общего объема отдыхающих. Краснодарский край занял второе место с большим отрывом — его доля составила 4,1%. На третьей строчке расположилась Вологодская область (3,6%). Также в пятерку лидеров вошли Владимирская (3,3%) и Тульская области (3,1%).

В сентябре первые три места остались без изменений: Москва и Московская область с долей 10,8%, Краснодарский край (4,3%) и Вологодская область (3,5%). А вот на четвертое место в прошлом месяце вырвался Санкт-Петербург (3,4%), уступив третьему месту всего 0,1%. В сентябре рост пользователей, решивших посетить культурную столицу, составил примерно 10% по сравнению с предыдущим месяцем.

«При других обстоятельствах, скорее всего, мы бы составляли международный топ направлений, куда наверняка вошли бы Турция, Таиланд и Кипр. Но это лето стало для нас прекрасной возможностью насладиться путешествиями по России. Без языкового барьера, поисков обменных пунктов и роуминга», — комментирует директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Большая часть туристов в Москву и Московскую область — жители Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Тверской области.

Наиболее популярным направлением у жителей Москвы с июня по сентябрь стала Тульская область — доля составила 8,7% от общего количества путешественников столицы. На втором месте Владимирская область (7,3%), замыкает тройку лидеров Тверская область (6,3%).

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.

Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.