Муфтий Татарстана попросил сократить пятничный намаз из-за коронавируса

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на странице в «Инстаграм» попросил ограничить по времени пятничный намаз и вагаз в связи с угрозой распространения коронавируса.

«К сожалению, риск новых вспышек и распространения короновируса все еще существует. Я призываю ограничить по времени совершение пятничного намаза вместе с вагазом до 10-15 минут. Тем же, кто опасается инфицирования, считаю допустимым покинуть мечеть после обязательной (фарз) молитвы и приветствия», - написал муфтий.

Также Камиль хазрат Самигуллин напомнил о том, что мечети можно посещать только в масках и с личными намазлыками. Людям старше 65 лет лучше воздержаться от посещения мечети.

Ранее отдельную категорию людей попросили не ходить в мечети.