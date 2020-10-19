Водитель в Казани сбил инвалида на коляске

18 октября в 22:05 в Казани водитель иномарки сбил инвалида-колясочника. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД МВД России по Татарстану.

«Установлено, что водитель машины «Дэу» в направлении улицы Ломжинская сбил 41-летнего пешехода, который пересекал дорогу на инвалидной коляске в неустановленном месте. При этом пешеходный переход был в зоне видимости», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход получил закрытый перелом двух ребер и ушибы.

Напомним, 18 октября произошло смертельное ДТП на улице Тихорецкая в Казани.