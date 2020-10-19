Академик рассказал, когда заболеваемость коронавирусом пойдет на спад

Заболеваемость коронавирусной инфекцией может пойти на спад зимой: об этом заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев. По его словам, после спада заболеваемость снова может возрасти весной, но тогда новая волна COVID-19 будет менее интенсивной.

"Думаю, как только ударят морозы, заболеваемость пойдет вниз. А к весне, скорее всего, будет еще один всплеск, но не такой интенсивный. К тому же, надеюсь, появится эффективная вакцина", - рассказал Пальцев в интервью "Парламентской газете".

Также ученый считает закрытие кино, кафе и театров из-за распространения коронавируса слишком жесткой мерой, а вот проведение многолюдных мероприятий все же стоит ограничить.

Напомним, недавно стало известно, что министр здравоохранения Татарстана переболел новой коронавирусной инфекцией.