Назван новый неожиданный симптом коронавируса

Ученые из Великобритании назвали новый симптом COVID-19. По результатам наблюдений, о заболевании коронавирусом может свидетельствовать звон или шум в ушах.

Как пишет Express, часть пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, жаловались на подобные изменения слуха. Кроме того, были отмечены случаи, когда данный симптом у переболевших в тяжелой форме перерастал в полную потерю слуха.

На сегодняшний день о симптомах, связанных со слухом, известно мало; врачей призвали обратить на них внимание.

Напомним, ранее ученые назвали болезнь, которая вдвое увеличивает риски умереть от коронавируса.