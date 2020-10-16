Мужчина из Казани оформил за себя выплаты на детей, которые жили в матерью

В Казани прокуратура Советского района провела проверку по обращению местной жительницы. Она рассказала, что ее бывший муж незаконно присвоил выплаты на детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в мае бывший муж женщины через портал госуслуг оформил заявление на получение пособий на детей в размере 10 тысяч рублей. При этом дети жили с матерью. В июне-июле деньги пришли на счет мужчины. Часть он перечислил женщине, а часть потратил», - говорится в сообщении.

По итогам проверки женщина обратилась в суд, чтобы вернуть положенные деньги. Требование было удовлетворено в полном объеме, решение суд вступило в законную силу.