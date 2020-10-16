Активисты «Молодежки ОНФ» в Казани борются со спрятанными дорожными знаками

В Казани активисты «Молодежки ОНФ» проводят рейды и находят спрятанные за кустами дорожные знаки.

«Вместе с сотрудниками ответственных структур участники выехали на улицу П.Лумумбы,4, где знак «Проезд запрещен» был загорожен деревом. На дороге не раз создавалась аварийная ситуация. Работники администрации сегодня спилили ветки», - говорится в сообщении.

Также водители жалуются на спрятанные знаки на улицах Красной Позиции, Гвардейская, Короленко и Зинина.

«Мы оперативно отрабатываем обращения из соцсетей, и контролируем, чтобы ответственные лица привели придорожную территорию в порядок»,- отметил участник «Молодёжки ОНФ» в Татарстане Дамир Нургалиев.

Сообщить об отсутствии дорожного знака или его плохой видимости можно в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, указав адрес.

Напомним, активисты ОНФ обнаружили опасную "заброшку" в Советском районе Казани.