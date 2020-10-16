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Фото: pixabay.com

За неделю с курортов России и Турции в Татарстан завезли коронавирус 37 человек

16.10.2020, 13:25 178 0 prokazan.ru

На онлайн-конференции замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, сколько людей с коронавирусом прилетели с курортов в Казань.

«Завозных случаев прибавилось, их 37, все взрослые. Краснодарский край 14, Крым 9 Ставропольский край 1 и Турция 13. Всего с момента открытия 51815 человек прибыли в регион, не прошли обследования или не подгрузили результат 860 человек. Составлено 93 протоколов и вынесено 28 штрафов на сумму 267 тысяч рублей. Остальные материалы находятся в работе», - рассказала Любовь Геннадьевна.

Напомним, на той же конференции спикер рассказала, когда могут ввести новые ограничения в Татарстане.  

 

Медицина / Минздрав Люди в городе Коронавирус Татарстан Казань Общество
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