«Люди стоят по два часа, не могут уехать»: в Казани пожаловались на переполненные автобусы

На странице "Салмачи Онлайн" появилось видео, как жители Казани пытаются влезть в переполненный автобус №90, который идет по маршруту "Площадь Тукая - Куюки". Роликом заинтересовалась прокуратура столицы Татарстана.

«Прокурору Казани поручено проверить организацию внутригородских пассажирских перевозок. Надзорное ведомство оценит полноту и своевременность принимаемых местными властями мер по созданию условий и предоставлению транспортных услуг населению», - говорится в сообщении.

В комментариях под видео собрались недовольные жители:

«Этот кошмар длится уже давно. И никаким депутатам нет дела до этого. Бедные люди, после работы ещё 2 часа стоят на остановке, не могут уехать. Надо эфир вызывать»

«Конечно так будет если в час пик будет в салоне коляска или велосипед детский»

Кто-то начал отмечать Рустама Минниханова в комментариях и писать «Прокатиться не желаете?».