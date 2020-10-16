В Казани возбуждено уголовное дело после ДТП с трамваем

В Казани возбуждено уголовное дело после аварии с участием трамвая, в которой пострадали два человека.

Как сообщили в Следкоме РТ, речь идет о ДТП, произошедшем 7 октября 2020 года в центре Казани. При движении по улице Габдуллы Тукая водитель трамвая не смогла остановить транспортное средство, в результате чего трамвай врезался в три столба линии электропередач и три автомобиля. Пострадали пассажир и водитель трамвая, последняя была госпитализирована. По предварительным данным, у трамвая, принадлежащего МУП "Метроэлектротранс", были неисправны тормоза.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, накануне в Казани произошло еще одно серьезное ДТП с участием трамвая: он протаранил четыре машины.