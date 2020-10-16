Всё о рулонных шторах: чем они лучше тканевых?

Рулонные шторы стали популярны относительно недавно: по крайней мере у нас в стране раньше о них точно не слышали. Первые модели появились ещё в Древнем Египте. Также их вполне успешно использовали в Средневековье. Конечно, их воплощение тогда существенно отличалось от современных экземпляров. Роллеты (или как раз рулонные шторы) приобрели свой современный вид уже в 20-ых годах XX века в США. При помощи них владельцы питейных заведений скрывались от полиции, опасаясь попасться на нарушении "сухого закона".

Сейчас это уже история: рулонные шторы вполне популярны в квартирах и домах за счёт крайней практичности и универсальности.

Суть рулонных штор в том, что фактически - это жалюзи для дома, поскольку система крепления и механизм управления у них схожи. Главное различие - это единая тканевая поверхность. Отсюда и иной способ управления: в рулонных шторах материя накручивается на вал и получается аккуратный рулон.

Рулонные шторы полюбились за счёт разнообразия цветов и материалов (посмотреть можно тут - https://anrol.com.ua/rulonnyie-shtoryi/). Их вполне допустимо комбинировать с традиционными занавесками. Помимо этого, они обеспечивают отличную защиту от солнца и посторонних глаз.

У роллетов существует два основных вида систем. Открытая система состоит из вала и холста. Эти компоненты ничем не защищены и хорошо заметны, а потому и носят название "открытые". Минусы в том, что по бокам свет в любом случае будет проникать, что критично, если система устанавливается в спальне или детской.

Закрытая система отличается наличием специальной защитной кассеты и направляющих по бокам, что обеспечивает плотное прилегание шторы к окну. Это минимизирует проникновение солнца. Минус, как всегда, довольно бытовой - такая система заметно дороже, а её установка - сложнее.

Самый распространенный вариант установки - на створку окна. Драпировка при этом закрывает стекло. Текстиль таким образом не мешает доступу к ручке двери. Правда, нужно учитывать, что на всю широту распахнуть форточку не получится, поскольку сверху будет мешать валик.